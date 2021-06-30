В Беларуси с 23 июля изменятся правила оформления и выдачи больничных. Узнали, что именно поменяется

В Беларуси с 23 июля изменятся правила оформления и выдачи больничных. Фото: БелТА

В Беларуси с 23 июля изменятся правила оформления и выдачи больничных. Информация об этом была размещена на сайте Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в обновленном документе уточнен порядок выдачи листа нетрудоспособности (справки) в связи с возникновением в периоде временной нетрудоспособности травмы в быту или же коронавирусной инфекции, которые расцениваются как новые случаи временной нетрудоспособности. Это означает то, что если во время действия больничного пациент заболевает коронавирусом, то ему необходимо на свое имя открыть новый больничный.

Были также упрощены условия открытия больничных по беременности и родам. Их можно будет оформить, в том числе, и в стационаре.

В Минздраве рассказали, что новой инструкцией также был определен порядок дальнейшего листа нетрудоспособности (справки) при несвоевременной явке пациента на прием к его лечащему врачу. К примеру, если в назначенный час больной не пришел на прием к врачу, то больничный ему будет оформляться с того дня, когда он посетил врача.

В документе также корректируются некоторые нюансы оформления больничных листов. К примеру, установка печатей. В частности, при каких-либо исправлениях, печать должна быть поставлена не на подпись врача, как это было раньше, а рядом.

Изменения вступят в силу уже с 23 июля.

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