В Беларуси продлили госрегулирование цен почти до конца сентября

Госрегулирование цен в Беларуси на некоторые группы товаров продлили. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили о продление госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси. Как уточнила пресс-служба ведомства, госрегулирование цен продлили вплоть до 23 сентября 2021-го года.

Также в МАРТ пояснили, что предусмотрены и другие изменения. Например, исключается регулирование цен производителей и импортеров на детские продукты питания - сухие смеси, каши и консервы. Также исключено регулирование стоимости поваренной пищевой соли, черного байхового чая и растворимого кофе.

- Кроме того, предусматривается ограничение размера предоставляемых скидок до 10 процентов на новый ассортимент продукции для предприятий с фактическим уровнем рентабельности реализованной продукции за 2020-ый год составившей менее 10 процентов по соответствующей товарной позиции СЗТ, - прокомментировали в пресс-службе министерства.

Еще в МАРТ сообщили о произошедшем уточнении отдельных товарных групп и увеличении размера предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25 до 30 процентов на отдельные товары.

Измененное ценовое регулирование начинает действовать с момента официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30 июня 2021-го года.

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