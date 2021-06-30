Министерство транспорта США планирует ограничить авиасообщение с Беларусью. Фото: Reuters

Министерство транспорта США планирует ограничить авиасообщение с Беларусью. Причина – задержание Романа Протасевича. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает агентство ТАСС.

По данным Bloomberg, решение о соответствующих шагах будет объявлено уже во вторник. Ограничительные меры были разработаны Минтрансом США в сотрудничестве с Госдепартаментом.

В агентстве напомнили, что ранее власти Америки по причине инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, объявили о приостановке действия соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года.

Bloomberg указывает на то, что ограничительные меры со стороны Министерства транспорта США будут носить «символический характер» с целью обозначить «сохраняющуюся у США озабоченность» в связи с задержание блогера Романа Протасевича.

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