Старейший в Европе журнал о кино посвятил номер Беларуси

Вышел новый номер журнала "Искусство кино". Фото: Facebook Антон Долин.
Вышел новый номер российского журнала «Искусство кино», посвященный Беларуси. Об этом в своем Facebook рассказал главный редактор издания, известный кинокритик Антон Долин.
- Наш новый номер, который мы так ждали. И которым, честно говоря, гордимся, - написал Долин в своем посте.
Напомним, журнал «Искусство кино», выходит в России с 1931-го года, и является старейшим в Европе журналом о кинематографе.
Обложку для нового журнала, посвященного Беларуси, создала белорусская художница в Праге Руфина Базлова. На ней изображена красная «вышиванка» на белом фоне, низ картины - орнамент, а в верхней части два человечка, один из которых - с кинокамерой. Обложка отсылает к документальному фильму «Кураж» Алексея Полуяна, премьера которого прошла в 2021-ом году на Берлинале. Статью о фильме для журнала написал белорусский кинокритик и программный директор кинофестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов
Пятый номер российского журнала "Искусство кино" посвятили Беларуси. Фото: Facebook Антон Долин.
«Так приятно видеть эту обложку журнала!», «Отличная обложка! Очень даже про кино - кинокамера же!», «Прыгожа» - оценили пользователи соцсети.
Также в журнале другие статьи о фильмах по событиям 2020-го года в Беларуси, подборка актуальных белорусских пьес.
Еще одна статья в новом номере «Искусство кино», которой завершается тема Беларуси, посвящена фильму Minsk российского режиссера Бориса Гуца. Работа над картиной еще не завершена, автором статьи стал сам режиссер.
- Приятно стать соавтором такого крутого журнала и номера, и при этом не быть кинокритиком или киноведом, а просто автором фильма. Спасибо, Антон, за доверие! - прокомментировал Борис Гуц публикацию главреда Антона Долина.
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