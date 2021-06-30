Вот за что могут оштрафовать в Беларуси во время отдыха на пляже

Для отдыхающих в Беларуси на пляжах и водоемах действует ряд запретов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время купального сезона фиксируется так называемый пик гибели людей на воде, рассказали правоохранители ресурсу «Нясвiжскiя навiны». Наибольшее число несчастных случаев происходит на выходных и во время праздников и именно на тех пляжах и водоемах, где нет спасательных станций, или оборудованных мест для купания.

В ОСВОД сообщают, что с начала 2021-го года по 20 июня в Беларуси утонули 126 взрослых и 18 детей, были спасены на воде 32 ребенка и 97 взрослых людей.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как происходит патрулирование пляжей в Минске. И за что штрафуют на столичных пляжах.

Нарушителей достаточно и в регионах. Например, на городском пляже в Несвиже у пруда «Дикого» в сутки могут отдыхать до 1000 человек.

- Дисциплина на пляже соблюдается, но, к сожалению, не всегда, - говорят в местном ОСВОД. - Среди нарушителей - граждане, пришедшие на водоем вместе с животными. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами это запрещено, ведь собака может являться распространителем различных инфекций. Еще одна проблемная категория - граждане, находящиеся «под градусом». Пляж - это общественное место, приходится привлекать сотрудников милиции.

Специальные комиссии проверяют, чтобы на запрещенных водоемах стояли таблички и никто не купался. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Чтобы не получить штраф или не столкнуться с неприятностями необходимо помнить, что купаться можно только в специально отведенных и оборудованных местах и водоемах, где купание не запрещено. Нарушителей выявляют во время рейдов специальных комиссий, в составе которых - работники РОЧС, участковые инспекторы РОВД, представители райисполкомов и санэпидслужб.

Что еще запрещено во время отдыха на пляже в Беларуси и за что можно получить штраф?

Это распитие алкоголя и пива в запрещенных местах, мелкие хулиганства, купание и разведение костров в запрещенных местах, нарушение ПДД.

Административная ответственность может наступить за купание в запрещенном месте (ст.24.42 КоАП РБ), а также оскорбительное приставание к гражданам, другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, (ст.19.1 КоАП РБ).

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