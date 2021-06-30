Помощник Лукашенко по Минской области Бутарев проработал в должности менее трех месяцев и ушел в отставку. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку помощника президента – инспектора по Минской области Александра Бутарева, который проработал в данной должности менее трех месяцев.

Документ об отставке Бутарева был подписан Лукашенко во вторник, 29 июня, и опубликован на Национальном правовом интерет-портале pravo.by.

- Освободить Бутарева Александра Михайловича от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Минской области в связи с выходом в отставку, - написано в указе президента.

Александр Бутарев стал помощником президента – инспектором по Минской области 5 апреля 2021 года. До этого он занимал должность председателя райисполкома в Горках.

Александр Бутарев родился в Горецком районе. Он учился в сельхозакадемии. Начинал с работы в колхозах, а затем работал в Шкловском, Круглянском райисполкомах, также был инспектором Совета министров по Витебской области, председателем Кировского района.

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