Помощник Лукашенко по Минской области Бутарев проработал в должности менее трех месяцев и ушел в отставку. Фото: БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку помощника президента – инспектора по Минской области Александра Бутарева, который проработал в данной должности менее трех месяцев.
Документ об отставке Бутарева был подписан Лукашенко во вторник, 29 июня, и опубликован на Национальном правовом интерет-портале pravo.by.
- Освободить Бутарева Александра Михайловича от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Минской области в связи с выходом в отставку, - написано в указе президента.
Александр Бутарев стал помощником президента – инспектором по Минской области 5 апреля 2021 года. До этого он занимал должность председателя райисполкома в Горках.
Александр Бутарев родился в Горецком районе. Он учился в сельхозакадемии. Начинал с работы в колхозах, а затем работал в Шкловском, Круглянском райисполкомах, также был инспектором Совета министров по Витебской области, председателем Кировского района.
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