Умер 32-летний актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки»

Ростиславу Гулбису было всего 32 года. Фото: Instagram @gulbisrostislav

О смерти молодого российского актера театра и кино Ростислава Гублиса, сообщило информагентство ТАСС.

Артисту было всего 32 года. У него начался внезапный приступ панкреатита, спасти мужчину врачи не смогли.

- Это случилось сегодня. Причина смерти - приступ панкреатита, - рассказала журналистам Катерина Гольцман, представитель актера.

Широкому кругу зрителей Ростислав Гулбис известен по ролям в сериалах, в том числе комедийным. Он сыграл лейтенанта Коломейца в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения», воплотил полицейского Олега Елисеева в многосерийной комедии «Полицейский с Рублевки», играл в ситкоме «Нагиев на карантине». Также Гулбис успел поработать на театральной сцене, играл на нескольких музыкальных инструментах, в том числе на скрипке, также и на сцене в образе своих героев.

Всего Ростислав Гулбис сыграл более чем в 20 кинопроектах, среди которых также фильмы «Кома», сериалы «Чернобыль: зона отчуждения. Финал», «После Чернобыля», «Проклятый чиновник», и т.д.

Прощание с актером пройдет в субботу, 3 июля.

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