Стало известно, какие мероприятия пройдут в Минске на День Независимости. Фото: "Минск-Новости"

В Минске на День Независимости запланирована разнообразная праздничная программа, об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- Рядом со стелой «Минск – город герой» монтируется сценический комплекс, а также устанавливается аппаратура. Уже с 1 июля там начнутся репетиции праздничного концерта. Еще одна сцена будет находиться на площадке у Дворца спорта. Мероприятия пройдут во всех районах столицы, где уже по традиции можно увидеть и номера, и развлечения. Также будет представлена и военная выставка, - рассказал начальник управления культуры «Мингорисполкома» Виталий Брель.

В местах гуляний будут организованы мобильные торговые точки. Также запланировано проведение конкурсов и выступления творческих коллективов. Городские площадки будут открыты для посетителей с 12 до 24 часов.

На площадке у стелы «Минск – город-герой» с 18 до 20 часов состоится выступление коллектива «Хор Турецкого», а с 21 часа на сцену выйдут ведущие белорусские артисты и гости из России.

Празднование Дня Независимости завершится в Минске красочным салютом, который будет организован в шести точках: парке имени Павлова, парке имени Уго Чавеса, в парке Победы, на набережной водохранилища Дрозды, у Национальной библиотеки и на площадках у Чижовка-Арены.

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