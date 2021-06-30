Литовские пограничники сообщили о задержании на границе с Беларусью еще трех групп нелегальных мигрантов Фото: Оксана БРОВАЧ

Литовские пограничники сообщили, что на границе с Беларусью 29 и 30 июня были задержаны еще три группы нелегальных мигрантов. Информация об этом была опубликована на сайте Литовской пограничной службы.

- В первой группе, которая была задержана 29 июня, во вторник, один из беженцев представился гражданином Турции, остальные – гражданами Ирака. Мигранты ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве, - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что еще две группы мигрантов были задержаны в среду утром, 30 июня.

- Предположительно, это могут граждане Таджикистана и Чечни. Национальности еще десяти человек уточняются, - написано в сообщении.

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