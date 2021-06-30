В Беларуси подписан новый указ о мерах к СМИ за информацию, вредящую национальным интересам

В Беларуси комиссия по информбезопасности будет определять "способную навредить" информацию в СМИ. Фотоиллюстрация: pixabay.com. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, что в Беларуси специальная комиссия по информбезопасности начнет уличать средства массовой информации в распространение информации, способной нанести вред национальным интересам. Такой указ подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко. Документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала.

Такими новыми полномочиями, согласно указу, наделена Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере.

В документе указано, что Межведомственной комиссией будут приниматься решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного (СМИ - Прим.), на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

Указ вступил в силу с 26 июня 2021-го года.

Напомним, Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере является постоянно действующим коллегиальным органом. Данную комиссию создали в ноябре 2017-го года при Совете Безопасности. Ее целью является «совершенствование координации деятельности госорганов и иных организаций» по обеспечению нацбезопасности Беларуси в информационной сфере.

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