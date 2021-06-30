В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будет использоваться только экспресс ПЦР-тестирование по технологии SmartAmp Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будет использоваться только экспресс ПЦР-тестирование по технологии SmartAmp. Это связано с увеличением спроса срочных исследований на COVID-19, написано в телеграм-канале Минздрава.

В ведомстве добавили, что это позволит значительно увеличить мощность лаборатории.

- Лаборатория с понедельника по пятницу будет работать с 6.30 до 18 часов, в субботу – воскресенье – до 17 часов. Технический перерыв с 12 до 13 часов. Забор биологического материала на ПЦР-исследование происходит с 7 до 16 часов, а в субботу-воскресенье – до 15 часов и только при наличии авиабилета и электронной записи. Граждане, которые записались на сайте, но у них нет авиабилета, а имеется билет на любой другой вид транспорта, обслуживаться не будут, - написано в сообщении.

В Минздраве добавили, что запись на тестирование будет открываться на один день в 7 часов. К примеру, 4 июля в 7 утра будет открыта запись на 5 июля.

- Выдача результатов исследования будет происходить после 11 часов по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через два часа с момента забора материала и оформления документов, - уточнил в Министерстве здравоохранения.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp на 1 июля для резидентов Беларуси составит 67 рублей 43 копейки, для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.

Лицам, которые уезжают из Беларуси в государства – члены ЕврАзЭС обязательно внесение результатов тестов на коронавирусную инфекцию в систему «Путешествую без COVID-19».

- Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19» на 1 июля для резидентов Беларуси составит 71 рубль 03 копейки, для нерезидентов – 88 рублей 80 копеек.

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