Выросла на $400, но это не рекорд: вот, как в мае изменились самые большие зарплаты в Беларуси

В апреле зарплаты айтишников немного откатили, но в мае все наверстали. Фото: Надежда БУТОВИЧ

После апрельского падения средние зарплаты в ИТ-индустрии практически вернули свои высокие позиции в мае, сообщает ресурс dev.by со ссылкой на данные Белстата.

Так за апрель белорусские айтишники получили на 500 долларов (в эквиваленте) меньше, чем в марте 2021-го года. Это произошло из-за того, что не выплачивался годовой бонус. Но уже в мае средние зарплаты в IT вновь увеличились и сразу почти на 400 «зеленых» или 802 белорусского рубля.

В белорусских рублях средние зарплаты айтишников в мае превысили 6800 рублей (около 2700 долларов США). В сравнении с маем 2020-го года рост - 20 процентов, а с апрелем 2021-го - 13 процентов.

По росту зарплат за май, как в денежном выражении, так и в процентах, белорусский IT-сектор занимает первое место в Беларуси и является недосягаемым для других отраслей и видов деятельности

- Рекорд, как в текущем году, так и за последние 6 лет средних зарплат айтишников устанавливался в марте. Благодаря выплате годовых бонусов средняя зарплата в ИТ в валюте составила почти 2800 долларов, - уточнил ресурс.

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