В Гродно задержали компанию детей, которая скручивала ниппелевые колпачки с автомобилей. Фото: БелТА

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Гродно была задержана компания детей, в возрасте от 8 до 12 лет, которые скручивали ниппелевые колпачки с автомобилей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МВД.

В ведомстве сообщили, что 25 июня, в пятницу, сотрудник областного УВД увидел возле своей машины компанию малолетних, которые снимали с шин защитные колпачки. Он доставил детей в РОВД.

- Несовершеннолетние признались, что узнали от своих знакомых о противоправном занятии и начали скручивать ниппелевые колпачки с начала июня. Парни успели снять около 80 колпачков, а также 40 автомобильных значков. Похищенное они прятали на даче и на лестничной площадке в подъезде. Они обменивались аксессуарами между собой и продавали их, - пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что по всем фактам проводится проверка, а также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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