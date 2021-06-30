Осторожно - штраф 725 рублей: вот где еще в Беларуси запрещено ходить в лес

В Беларуси за прогулку в запрещенных местах грозит штраф. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что глава Минлесхоза Беларуси поручил снять запреты на посещение лесов в тех регионах, где прошли дожди.

На данный момент, на интерактивной карте Беларуси остаются «красными» 8 районов, «желтыми» - еще 4. Таким образом, запреты и ограничения действуют в Беларуси на среду, 30 июня, еще в двенадцати регионах Беларуси. Такие ограничительные меры сохраняются в Гродненской, Брестской и Гомельской областях.

В пресс-службе УВД Минского областного исполкома напомнили, какой штраф грозит за посещение леса, если это запрещено. И предупредили о случаях, когда штраф может вырасти в 2 раза.

- За прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей. В случае возгорания он возрастет вдвое, - прокомментировали в УВД Миноблисполкома.

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