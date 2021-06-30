Фотофакт. В Минске на проспекте Независимости появился уже второй памятник Франциску Скорине

В Минске на проспекте Независимости появился уже второй памятник Франциску Скорине. Фото: Читатель КП

В Минске на проспекте Независимости появился уже второй памятник Франциску Скорине. Он расположен около Академии наук. Это часть композиции «Золотое кольцо белорусской науки».

Интересно, что в столице на данный момент уже пять памятников Франциску Скорине.

В Минске на проспекте Независимости появился уже второй памятник Франциску Скорине. Фото: Читатель КП

В Минске на проспекте Независимости появился уже второй памятник Франциску Скорине. Фото: Читатель КП

Первый появился во внутреннем дворике БГУ, второй – у здания Национальной библиотеки Беларуси. Третий находится около БГЭУ, а четвертый был установлен в парке Янки Купалы.

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