Три ребенка попали в реанимацию в Борисове: они съели ядовитые ягоды

Для детей смертельно опасны 2 - 3 ягоды ландыша. Фото: pixabay.com.

В реанимацию Борисовской ЦРБ попали трое детей, сообщил местный ресурс «Адзiнства».

Известно, что дети 5, 6 и 9 лет пошли в лес за земляникой. Ягоду они собирали на территории микрорайона Печи под Борисовом, взрослых с ребятами не было.

Однако вместо земляники ребята наткнулись на поляну уже отцветших ландышей, после белых цветков, на веточках появились привлекательные красные ягоды (Прим.: смотри фото). Дети съели по несколько ягод ландышей и оказались в реанимации. Медики сейчас оценивают их состояние как стабильное.

Открытый ресурс otravilsja.ru предупреждает: майский ландыш имеет высокую токсичность, его ягоды только кажутся съедобными - смертельной дозой для ребенка являются всего две - три ягоды. Опасны даже плоды ландыша, случайно попавшие в урожай съедобных ягод. Так как они не теряют своих ядовитых свойств даже после термической обработки.

При отравлении необходимо экстренно обратиться к врачу, а до приезда скорой сделать промывание желудка, дать сорбенты, выпить слабительное и сделать клизму.

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