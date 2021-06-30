Александр Лукашенко призвал молодежь не бежать из страны на земли обетованные. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 29 июня, принял участие в Республиканском балу, который прошел во Дворце Независимости. Он попросил молодежь не бежать из страны на земли обетованные, сообщает телеканал СТВ.

- Вы не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, которые теплые и якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать ведь туда проще, чем потом вернуться. На пути стойкости, терпения и мужества, еще раз терпения, я хочу пожелать вам веры в себя, удачи и мудрости, - сказал Лукашенко.

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