Ударил работника, который заступился за уволенного: экс-директор автопарка в Крупках получил 4 года колонии

Экс-директора автопарка посадили на 4 года за то, что он ударил своего работника. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инцидент произошел в Крупках еще в декабре 2018-го года. В рабочее время в приемной администрации филиала «Автомобильный парк №18» Миноблавтотранса на тот момент директор автопарка несколько раз ударил своего работника. Пресс-служба Минского облсуда сообщила подробности.

Причиной агрессии стало то, что работник высказался против увольнения своего коллеги, а еще заявил о грубом обращении на работе с ним самим. Ударивший мужчину директор еще потребовал, чтобы тот написал заявление о своем увольнении по собственному желанию без объяснения причин.

- Своими действиями директор филиала причинил существенный вред правам и законным интересам работника, дискредитировал себя и подорвал авторитет руководителя структурного подразделения госпредприятия, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Бывшего директора автопарка суд признал виновным и приговорил к 4 годам колонии за превышение служебных полномочий. Кроме того, он выплатит потерпевшему работнику моральную компенсацию - 4 тысячи белорусских рублей.

Приговор еще может быть обжалован.

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