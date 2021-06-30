Жара, грозы и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 1 июля

1 июля (четверг) ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются грозы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второй летний месяц в Беларуси начнется с жары и гроз. До +31°С ожидается в четверг, 1 июля. Об этом сообщили в Белгидромете. На этот день из-за гроз синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Они в основном прогремят по юго-западу республики.

«1 июля (четверг) ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по восточной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», – рассказали в Белгидромете.

В целом же температура воздуха ночью будет в пределах +14..+19°С, по северо-востоку местами термометры покажут +11..+13°С, днем воздух прогреется до +25..+31°С. Днем в Минске 1 июля максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

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