Минчанин разозлился на неправильно припаркованный автомобиль и разбил его

В Минске мужчина увидел неправильно припаркованный автомобиль и набросился на него с бутылкой. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ответить за хулиганство предстоит 47-летнему минчанину. Мужчина повредил чужой микроавтобус.

Минчанин решил, что водитель автомобиля припарковал его в неположенном месте. Разозлившись, он бросил в микроавтобус стеклянную бутылку. Бутылка попала в заднее стекло автомобиля.

-Повреждено заднее стекло крышки багажника автомобиля и стекла заднего вида. Общая сумма ущерба составила более 700 рублей, - рассказал начальник криминальной милиции Ленинского РУВД Минска Андрей Фролов.

Борца за соблюдение правил парковки нашли быстро – он попал в поле зрения видеокамер. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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