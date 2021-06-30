Появился график работы минского метро 3 июля

Поезда в минском метрополитене в День Независимости 3 июля будут ходить с 5:30. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поезда в минском метрополитене в День Независимости 3 июля будут ходить с 5:30. Метро будет работать по графику субботы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной подземки.

«Интервал движения на первой и второй линии будет осуществляться по графику субботних дней с изменением в период с 17:00 до 01:00 4 июля 2021 года - 6 минут. На третьей линии движение будет осуществляться по графику выходного дня», – говорится в сообщении.

Станции на всех линиях будут закрыты на вход пассажиров 4 июля в 00:50, кроме станций «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» – их закроют 4 июля в 01:00.

Также в метрополитене предупредили об ограничениях на вход и выход на станции «Площадь Победы» 3 июля с 8 до 12 часов. В это время там состоится церемония возложения венков и цветов.

Кроме того, пассажиров метро попросили заранее покупать жетоны и проездные билеты, а также напомнили, что на всех станциях проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств, поддерживающих банковские платежные системы.

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