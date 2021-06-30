В Минске спасатели спустили с крыши цеха рабочего с тяжелым отравлением

Ранним утром 30 июня спасатели снимали с крыши цеха пострадавшего рабочего. Фото: МЧС.

Ранним утром 30 июня спасатели снимали человека с крыши литейного цеха ОАО «МТЗ» в Минске. Сообщение на номер 112 поступило в 06.07, информирует пресс-служба МЧС.

Пострадавший мужчина был в сознании, но самостоятельно спуститься с крыши не мог. Оказалось, этот человек работает в литейном цеху монтажником, ему 26 лет. Он получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени – в это время проводились работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха.

Чтобы спустить пострадавшего рабочего с крыши, сотрудники МЧС использовали жесткие носилки, альпинистское оборудование и автоколенчатый подъемник. Мужчину опустили вниз и перенесли в машину скорой помощи. Его госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три ребенка попали в реанимацию в Борисове: они съели ядовитые ягоды.

Дети приняли за землянику ягоды ландыша, а они смертельно опасны. ПОДРОБНОСТИ.

Мужчина был в сознании, но у него было серьезное отравление. Фото: МЧС.