Рабочего задавило насмерть стеновой панелью в цехе минского завода Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рабочий одного из минских заводов получил смертельную травму в цехе: мужчину задавило стеновой панелью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«29 июня в 18.47 спасателям поступило сообщение о том, что при проведении штукатурных работ в цехе ООО "АльфаХаус" на территории ОАО "Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова" в Минске на ул.Долгобродской, 18, произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома (2,8х11,5 м, 2,5 т) на разнорабочего 1989 года рождения», – рассказали подробности в пресс-службе.

Мужчина умер от полученных травм.

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