На страны, победившие ковид, наступает более агрессивный его вариант - «дельта»

Страны, заявляющие о победе над ковидом, могут столкнутся с более агрессивным его вариантом. Фото: pixabay.

Западные страны, снимающие коронавирусные ограничения, рискуют столкнуться с новой проблемой. Это вариант коронавируса «дельта». Он более агрессивен, чем ранее известные мутации, и пока неясно, насколько с ним справятся уже разработанные препараты, пишет РИА Новости.

Так, в Великобритании «дельту» за последнюю неделю июня подхватили более 35 тысяч человек – в полтора раза больше, чем в середине месяца. До этого в стране преобладал так называемый британский вариант ковида – «альфа». В Германии, Португалии и Испании всех, кто прибыл из Великобритании, отправляют на карантин, опасаясь завоза «дельты».

Европейский Центр по контролю и профилактике заболеваний прогнозирует, что к августу в Европе 90 процентов инфицированных будут иметь «дельта»-ковид. В то же время в Индии уже выявлена еще одна модификация вируса, которая получила название «дельта плюс».

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