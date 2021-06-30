СМИ: силовики пришли в офис компании «Модум», руководство задержали

Силовики 30 июня пришли в офис компании «Модум». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики 30 июня пришли в офис компании «Модум». Об этом сообщили сотрудники предприятия Telegram-каналу «Наша Нива».

По словам работников «Модума», их закрыли в помещении, а руководство задержали. Телефонные номера руководителей компании отключены.

Отмечается, что это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и онлайн-гипермаркет «21 век», где недавно прошли обыски.

Официальных комментариев пока нет.

Читайте также:

СМИ: в офис онлайн-гипермаркета 21vek.by в Минске пришли силовики

По неподтвержденной пока информации, задержаны двое руководителей компании (подробности).