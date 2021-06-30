СМИ: силовики пришли в офис компании «Модум», руководство задержали

Силовики 30 июня пришли в офис компании «Модум».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Силовики 30 июня пришли в офис компании «Модум». Об этом сообщили сотрудники предприятия Telegram-каналу «Наша Нива».
По словам работников «Модума», их закрыли в помещении, а руководство задержали. Телефонные номера руководителей компании отключены.
Отмечается, что это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и онлайн-гипермаркет «21 век», где недавно прошли обыски.
Официальных комментариев пока нет.
Читайте также:
СМИ: в офис онлайн-гипермаркета 21vek.by в Минске пришли силовики
По неподтвержденной пока информации, задержаны двое руководителей компании (подробности).