Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2021 года: резкий рост новых случаев COVID-19 за сутки и 11 смертей

На 30 июня, за сутки в республике выявлены 914 новых случаев COVID-19 Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Свежие данные по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси. Так, на 30 июня, за сутки в республике выявлены 914 новых случаев COVID-19, что почти вдвое больше, чем накануне. Напомним, что 29 июня были зарегистрированы 495 пациентов с COVID-19 за сутки.

Также в Минздраве рассказали, что за прошедшие 24 часа выписали из больниц 919 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 417 тыс. 189 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 409 тыс. 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

За минувшие сутки в Беларуси умерли 11 пациентов с выявленным коронавирусом, а за все время распространения инфекции в стране скончались 3 тыс. 143 человека.

Кроме того, в Беларуси за прошедшие сутки выполнено 18 тыс. 846 тестов. Всего в стране специалисты провели уже 6 млн. 795 тыс. 494 таких анализа.

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