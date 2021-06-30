В Толочине котенок несколько дней плакал, застряв в пятисантиметровой щели. Вот как помогли спасатели

Спасатели освободили котенка, который застрял в щели шириной 5 см. Фото: МЧС.

В Толочине сотрудники МЧС спасли котенка. Животное застряло между двумя торговыми павильонами на местном мини-рынке. Продавцы рынка слышали плач котенка несколько дней и наконец вызвали спасателей.

-Чтобы освободить котенка, спасателям пришлось прибегнуть к смекалке: они нашли палки, перевязали их между собой скотчем и потихоньку стали проталкивать маленький комочек к выходу. Через 10 минут котенок был на свободе, - рассказали в МЧС Витебской области.

Это оказался черный пушистый котенок. Малыш был истощен, обессилен и у него загноились глазки. Спасатели на время решили забрать котенка к себе в часть. Там позаботились о нем: отмыли, промыли глазки, напоили. Предложили и корм, но есть котенок не стал.

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