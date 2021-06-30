Желающие снять авто с учета устроили ажиотаж в МРО в Ждановичах: в ГАИ прокомментировали ситуацию

Очередь из желающих снять авто с учета выстроилась в МРО ГАИ в Ждановичах. Фото: ГАИ

Огромная очередь собралась 30 июня у МРО ГАИ в Ждановичах. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В настоящее время в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома (ул. Тимирязева, 114) наблюдается приток граждан, желающих снять с учета до 1 июля транспортные средства», – рассказали в ГАИ.

Напомним: если снять авто с учета до 1 июля, то не надо будет платить транспортный налог. То есть сегодня последний день, когда можно избавиться от упоминания в документах автохлама и давно проданных без оформления машин без уплаты налога. В ГАИ пообещали принять всех желающих.

«В связи с этим сегодня сотрудники регистрационного отдела столичной Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Деятельность отдела будет продлена, чтобы успеть принять всех желающих», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам автовладельцев, решивших снять свой автомобиль с учета в этот день, очередь выстроилась просто огромная.

– В МРЭО на Тимирязева – просто ад. Народу тьма, люди стоят плотно. Очередь и к окошкам, и за талонами по электронной очереди. Мой талон утверждает, что передо мной 327 человек, – прокомментировал ситуацию порталу Onliner автовладелец Александр.