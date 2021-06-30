Стало известно, сколько человек вакцинировались от ковида в Минске. А вот сколько нужно, чтобы получился коллективный иммунитет

Стало известно, сколько вакцинированных в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В белорусской столице прививку от COVID-19 получили уже 11 процентов жителей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя главного врача ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Наталью Автухову.

На 30 июня привились уже более 200 тысяч человек. Это составляет 11 процентов населения Минска, рассказала Автухова. В то же время, чтобы создать коллективный иммунитет, нужно, чтобы вакцину получили 60 процентов горожан. Это более 1 млн. 200 тысяч человек.

Вакцинацию в Минске можно пройти как в поликлинике по месту прописки, так и в дополнительных пунктах вакцинации. 11 из них находятся в стационарных организациях здравоохранения, 28 – в торговых центрах, на рынках, на железнодорожном вокзале.

Наталья Автухова напомнила, что вакцинированным также необходимо соблюдать масочный режим, мыть руки и по возможности держать социальную дистанцию.

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