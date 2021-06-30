Почему вакцина AstraZeneca приводит к тромбам у некоторых пациентов, объяснили ученые

Тромбы после прививки вакциной AstraZeneca образуются только при прямом введении препарата в вены и другие кровеносные сосуды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тромбы после прививки вакциной AstraZeneca образуются только при прямом введении препарата в вены и другие кровеносные сосуды. К такому выводу пришил немецкие исследователи, которые изучали формирование тромбов в организме мышей после инъекций AstraZeneca. Результаты новых экспериментов опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Одной из основных причин формирования тромбов после вакцинации может быть случайное попадание препарата в вену. Защититься от этого можно, если вводить вакцину внутримышечно с предварительным отсосом жидкости», – утверждают ученые.

Напомним, что сообщения об образовании тромбов у пациентов после прививки против коронавируса препаратами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson появились весной 2021-го. После этого некоторые страны отказались от закупки вакцины AstraZeneca.

Читайте также:

Разработчик «Спутника V» сообщил о снижении эффективности этой вакцины против индийского штамма

В частности, эффективность препарата уменьшается в 2,6 раза (подробности).

Коронавирус в результате мутации нашел новый способ заражать людей

Это открытие исследователи назвали пугающим (подробности).

Перечислены симптомы лямбда-штамма коронавируса

В настоящее время беспокойство ВОЗ вызывают четыре штамма коронавируса (подробности).