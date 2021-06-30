МИД Беларуси представил доклад о «резонансных случаях нарушения прав человека» в США и странах Европы

МИД Беларуси представил доклад о «резонансных случаях нарушения прав человека» на Западе. Фото: Facebook / МИД

В МИД Беларуси подготовили доклад «о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных странах мира». Он опубликован 30 июня на сайте министерства.

Всего в список попала 21 страна, включая государства, входящие в Евросоюз, США, Великобританию и Канаду. В МИД Беларуси назвали эти страны «наиболее активными «адвокатами» экономических санкций и иных ограничительных мер». Как утверждают в МИД, в этом докладе приводятся «резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам».

«Западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы – от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях», – заявили в белорусском МИД.

Своим докладом там хотят «привлечь внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций к этим тревожным сигналам».

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