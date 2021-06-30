Бил по голове, угрожал натравить собаку. Как встретил глава неблагополучной семьи сотрудниц ИДН, когда они пришли в квартиру

Сотрудница ИДН демонстрирует следы удара, который нанес ей глава неблагополучной семьи. Фото: кадр из видео МВД.

В Гомеле сотрудникам департамента охраны пришлось усмирять мужчину, который не желал впускать в свою квартиру инспекторов по делам несовершеннолетних.

Глава неблагополучного семейства набросился на девушек-инспекторов, когда те пришли для планового посещения семьи. Мужчина угрожал расправиться с инспекторами, натравить на них собаку, а одну из женщин стал бить по голове.

Когда приехали милиционеры департамента охраны, мужчина пытался отбиться от них палкой. Усмирить его удалось только, надев наручники. При этом дома был трехлетний ребенок, который наблюдал за происходящим.

-Задержанного доставили в Советский РОВД для разбирательства. Ранее мужчина уже был судим за кражу. На учете в СОП многодетная семья состоит из-за систематического пьянства родителей. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, - рассказали в Департаменте охраны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ударил работника, который заступился за уволенного: экс-директор автопарка в Крупках получил 4 года колонии

Мужчину признали виновным в превышении служебных полномочий. ПОДРОБНОСТИ.

Девяностые вернулись. На мужчину из Гомельской области надели наручники, затолкали в багажник автомобиля и вывезли в лес «для разговора»

Знакомому не понравилось, что мужчина решил заняться набором рабочих на российские стройки.