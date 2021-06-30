Неизвестный выбежал из кустов и порезал лицо женщине в Минске. Фото: скриншот видео МВД

Неизвестный выбежал из кустов на улице Скрипникова в Минске и набросился на женщину. Он порезал ей лицо ножом. Инцидент произошел утром 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Сотрудники городского отдела милиции Фрунзенского РУВД в кратчайшие сроки по приметам установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель», – рассказали подробности в МВД.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Известно, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за вымогательства и хулиганства.

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