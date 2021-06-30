Вместо парада в восьми точках Минска все равно покажут военную технику. Вот где именно

Вместо парада в восьми точках Минска покажут военную технику. Вот где именно. инфорграфика: "Ваяр".

В этом году впервые за 22 года не будет военного парада. Такой расклад «Комсомолка» предсказывала еще в начале июня. В программе телеканалов про парад тоже ни слова. Нет парада и в расписании праздничных мероприятий на 3 июля. Интересно, что официально отмену парада никак не комментируют. Есть слух, что теперь парады в Минске будут проводиться только по юбилейным датам.

Впрочем, от военной техники в Минске отказываться не собираются. В Минобороны рассказали, что в восьми точках Минска будет организована выставка военной техники. Вот где:

- Парк Уго Чавеса (улица Казимировская). Тут покажут реактивную систему залпового огня «Белград», броневик «Кайман», БТР-70МБ1, технику войск связи и экипировку инженерных войск.

- Парк Победы (проспект Победителей). Тут покажут реактивные системы залпового огня «Белград», «Смерч» и «Ураган», БТР-70МБ1, беспилотники «Дракон» и «Богатырь», зенитную установку «Зенит», тактический ракетный комплекс «Точка», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

- Парк Янки Купалы. Тут покажут реактивную систему залпового огня «Белград», минометный комплекс «Сани», БТР-70МБ1, броневик «Кайман», беспилотник «Дракон», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

- Парк экстремальных видов спорта на Столетова. Тут покажут реактивную систему залпового огня «Белград», минометный комплекс «Сани», БТР-70МБ1, броневик «Кайман», беспилотник «Дракон», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

- Национальная библиотека. Тут покажут реактивную систему залпового огня «Белград», минометный комплекс «Сани», БТР-70МБ1, броневик «Кайман», беспилотник «Дракон», гаубицу «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», тактический ракетный комплекс «Точка», миномет «Нона-М1», беспилотник «Богатырь», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

- Парк имени Павлова (проспект Любимова). Тут покажут: реактивную систему залпового огня «Белград», минометный комплекс «Сани», БТР-70МБ1, броневик «Кайман», беспилотник «Дракон», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

- Комаровский сквер (ул. Хоружей). Тут покажут: реактивную систему залпового огня «Белград», минометный комплекс «Сани», БТР-70МБ1, броневик «Кайман», беспилотник «Дракон», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

«Чижовка-Арена». Тут покажут: реактивную систему залпового огня «Белград», танк Т72-Б3, минометный комплекс «Сани», БТР-70МБ1, броневик «Кайман», беспилотник «Дракон», зенитную установку «Зенит», гаубицу «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», тактический ракетный комплекс «Точка», миномет «Нона-М1», беспилотник «Богатырь», технику войск связи и экипировку инженерных войск.

Интересно, что на карте Беларуси нашелся город, в котором парад на 3 июля все-таки проведут. Это Вилейка. В программе празднований значится парад. Но он не военные: это будет парад сельскохозяйственной и иной техники. Пройдет он 3 июля с 12:20 до 12:40 в центре города. А до 14 часов техника будет стоять на улице Водопьянова.

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