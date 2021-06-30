В Брюссель для консультаций. Глава представительства ЕС покинул Беларусь

Глава представительства ЕС покинул Беларусь. Фото: facebook.com/dirk.schuebel.9

Глава представительства Европейского союза в Минске уехал из Беларуси в Брюссель для консультаций. Напомним, поступить именно так дипломату предложили в Министерстве иностранных дел республики в понедельник. Об отъезде главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля сообщает БелаПАН 30 июня.

Как уже сообщала «КП», Шубеля вызывали в МИД для того, чтобы объявить об ответных действиях на введение Евросоюзом санкций. В белорусском внешнеполитическом ведомстве приняли решение отозвать постоянного представителя республики при Евросоюзе в Минск «для консультаций». Аналогичное решение предложили принять Шубелю.

Кроме того, белорусская сторона приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», а также - начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Еще одна мера - запрет на въезд в Беларусь представителям евроструктур и тем официальным лицам из государств ЕС, которые содействовали введению санкций.