Когда для белорусов вернут автобусные туры по Европе, и можно ли отправиться на автобусе в тур по России, рассказала глава компании

Когда для белорусов вернут автобусные туры по Европе? Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель одной из белорусских туристических компаний, которая специализировалась на автобусных турах по Европе, Ирина Бовенко рассказала о том, что стало с этим направлением, и что специалисты пытались предложить клиентам взамен.

Программы автобусных туров всегда были очень популярны в Беларуси, однако мартом «ковидного» 2020 года этот сегмент туризма закончился. Турфирма пыталась перестроиться, разработав программы по Беларуси, однако вскоре пришли к пониманию, что «это безрезультатно с точки зрения бизнеса» - делать бизнес на внутреннем туризме практически невозможно, цитирует toursoyuz.by.

Надежды на 2021 год - на автобусные путешествия не в Европу, так в Россию - тоже не оправдались, поскольку РФ так и не открыла границы для белорусских туристов:

- Рассчитывали, что хотя бы к концу лета или началу осени границы откроются и что-то изменится. Но, как мы теперь понимаем, ни о каком открытии, по крайней мере - до конца года, речи не идет, - уверена Ирина Бовенко.

Европа для белорусов «потеряна на неопределенное время», считает глава туроператора.

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