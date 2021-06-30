Путин: Запад не мог бы победить в Третьей мировой войне

Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти из неё победителем, заявил 30 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

- Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде - это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, - цитирует Путина РИА НОВОСТИ.

Напомним, инцидент с английским короблем случился неделю назад, 23 июня. Корабль заплыл в воды, которые Россия считает своими, а Украина – своими. В итоге российские военные открыли предупредительный огонь.

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