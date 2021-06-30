Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белтелерадиокомпания исключена из Европейского вещательного союза. Об этом сообщает TUT.ВY со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза.

30 июня исполком Европейского вещательного союза принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании в организации.

С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к сервисам Европейского вещательного союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, правами на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий, правовой, технической и исследовательской экспертизе.

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