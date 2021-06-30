Надеялся, что отыграется. Администратор интернет-магазина в Минске взял из кассы больше 16 тысяч рублей, чтобы сделать ставки

Администратор интернет-магазина в Минске взял из кассы больше 16 тысяч рублей Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Игровой зависимости не смог противостоять 27-летний администратор интернет-магазина, специализирующегося на продаже продуктов. Молодой человек похищал деньги из кассы, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. В целом при инвентаризации магазина не досчитались 16 тыс. 300 рублей.

Оказалось, что отчеты по выручке мужчина отправлял в главный офис без недостач, чтобы не вызывать подозрений. Администратор надеялся, что отыграется и вернет деньги магазину - но не вышло…

Как сообщает телеграм-канал «Милиция Минска», молодой человек задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств в крупном размере. Кстати, ущерб любитель ставок уже полностью возместил, отмечается в сообщении.

О похожем случае раньше рассказывала «КП»: в Речице диспетчер продавал украденное топливо, а деньги тратил в букмекерской конторе. Мужчина тратил деньги на ставках, проиграл и залез в долги. Рассчитаться собирался деньгами от продажи топлива, но их тоже спустил на ставках.