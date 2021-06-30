Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено новое обвинение: грозит от 7 до 12 лет.

Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову сегодня предъявлено новое обвинение — по первой части статьи 356 Уголовного кодекса – «Измена государству». Об этом сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.

Таким образом, Александрову грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Александрова обвинили по частям 1 и 2 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Максимальный срок содержания под стражей по этой статье — шесть месяцев. Он истекает 12 июля.

Напомним, журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску. Он пропал еще 12 января, почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. Лишь 13 января выяснилось, что журналист находится в Октябрьском РУВД Минска. Что за уголовное дело, было поначалу неизвестно - с адвоката взята подписка о неразглашении.

Вечером 13 января стало известно, что Александров находится в статусе подозреваемого:

- Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска, - сообщила “Комсомолке" официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. - В настоящий момент его статус - подозреваемый.

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