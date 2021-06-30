«Я люблю Беларусь! Я люблю зоопарк!» - под таким лозунгом пройдет День независимости в минском зоопарке

В День независимости в минском зоопарке пройдет праздник. Фото: Минского зоопарка

В столичном зоопарке День Независимости 3 июля пройдет под лозунгом «Я люблю Беларусь! Я люблю зоопарк!», сообщает минский зоопарк. В 12.00 гостей приглашают на программу «История Минского зоопарка».

- Мы вспомним о людях, которые стояли у истоков создания зоосада. Как и для каких животных строились первые вольеры. Для чего вообще нужны зоопарки! А также познакомим посетителей с нашими сотрудниками и узнаем о жизни зоопарка изнутри, - говорится в сообщении minsk_zoo_official в Instagram.

В День независимости в минском зоопарке пройдет праздник. Фото: Минского зоопарка

Программа праздника включает такие пункты как «Жизнь зоопарка и его история», «Выставка контактных животных» и «Выставка экспонатов животных». Организаторы обещают также розыгрыш сувениров, показательные кормления, выступление кружка верховой езды. Будет работать фотозона в национальном белорусском стиле, отмечается в информации.

На опубликованной афише мероприятия размещены фото достопримечательностей белорусской столицы. Новость об этом празднике в Минске попала на «Пикабу» - русскоязычное информационно-развлекательное сообщество, один из самых популярных сайтов в рунете.