МИД Германии: Беларусь требует прекращения деятельности Института Гёте и службы академических обменов (DAAD). Фото: Goethe-Institut.

- Мы сожалеем о решении, которое требует прекращения образовательной деятельности в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси, - сказано в сообщении МИДа Германии. - Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности.

Институт Гете и Служба академических обменов (DAAD) на протяжении десятилетий обеспечивали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью. Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских ученых, деятелей культуры и заинтересованных лиц вступили в контакт и обменялись мнениями со своими немецкими коллегами, сказано соообщении. Эта работа сблизила Германию и Беларусь в социальном и культурном плане. Правительство Германии продолжит работу по поддержанию культурного и социального сотрудничества между нашими странами в будущем. Германия и ЕС встают на сторону белорусского народа и поддерживают его усилия и усилия по соблюдению его основных политических прав. Мы снова призываем белорусские власти вступить в серьезный и всеобъемлющий национальный диалог и откликнуться на законные требования протестного движения.

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