Аналитик Сергей Чалый переехал из Минска в Украину и возобновил стримы. Фото: facebook.com/sergechaly

Известный белорусский экономический и политический аналитик Сергей Чалый возобновил прямые эфиры на своем канале и рассказал, что переехал в Украину. Он поселился в Одессе, откуда и ведет стримы.

Предыдущий эфир, опубликованный около месяца назад, набрал почти 200 тыс. просмотров - как и другие стримы аналитика. В своих видео Чалый анализирует экономическую ситуацию и происходящее в политической жизни Беларуси.

Новый стрим 30 июня посмотрели, на данный момент, больше 27 тыс. зрителей. Чалый рассказал, что раньше не говорил о том, где он находится, «потому что не хотел подставлять людей, которые остались в Минске», и ждал, пока из Беларуси уедет «дорогой ему человек».

- С тех пор, как человек, который мне дорог, теперь рядом со мной, все в порядке, можно спокойно рассказывать, что я в Одессе, - признался аналитик.

Задавать ему вопросы он предлагал в комментариях - их набралось больше сотни.

Напомним, ранее Сергей Чалый «заморозил» свой YouTube из-за непреодолимых трудностей.