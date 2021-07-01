В Белтелерадиокомпании прокомментировали приостановку членства в Европейском вещательном союзе. Фото: medplast.by

В Белтелерадиокомпании прокомментировали приостановку членства в Европейском вещательном союзе. Официальный комментарий разместили в телеграм-канале АТН.

- Стоит сказать, что Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с Европейским вещательным союзом – организацией, у которой нет и не будет никогда своего личного мнения. У нас много друзей и мы, конечно же, давно знали, что наше членство в организации собираются приостановить, - написано в сообщении.

В организации отметили, что сами хотели выйти из ЕВС, так как это было бы красиво, но решили, что «фарс должен быть доведен до кульминации».

- Мы и дальше обещаем рассказывать всю правду о том, что происходит в Беларуси и в мире. О том, что в нашей стране был мятеж и что демонстрации были совсем не мирные, а члены Европейского вещательного союза врут об этом. А еще нам удастся сэкономить много миллионов евро, а также исполнить месту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения, - сказано в сообщении.

В БТРК отметили, что всем тем агентствам, которые уже выходят предложениями занять место ЕВС – добро пожаловать.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.

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