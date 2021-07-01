Повторно взяли под стражу Виталия Кривко, члена КС

Кривко Виталия снова взяли под стражу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Стало известно о том, что одного из членов основного состава Координационного совета Виталия Кривко снова взяли под стражу. Об этом проинформировало БелаПАН со ссылкой на информацию пресс-службы КС.

Виталий Кривко во время избирательной компании 2020-го года являлся координатором штаба участника президентской гонки Виктора Бабарико, также он является представителем ивент-сообщества Беларуси.

Первый раз Кривко задержали 28 августа 2020-го года, из-под стражи он вышел спустя несколько месяцев после задержания - 12 ноября.

Вновь Кривко, по информации КС, взяли под стражу 30 июня 2021-го года. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, Светлана Тихановская стала инициатором создания Координационный совет по урегулированию политического кризиса в августе прошлого года. Первое заседание КС состоялось 19 августа. А уже 20 августа Генпрокуратура Беларуси заявила, что по факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено уголовное дело по подозрению в призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности (ст. 361 УК РБ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси подписан новый указ о мерах к СМИ за информацию, вредящую национальным интересам.

Определять такие публикации и информсообщения будет специальная комиссия по информационной безопасности (подробности).

Представитель штаба Бабарико Виталий Кривко - о круглом столе: Я принял приглашение, чтобы мог начаться хоть какой-то диалог.

Освобожденный из СИЗО оппозиционер принял участие в презентации диалоговой площадки Юрия Воскресенского (подробности).

Какой станет переговорная площадка власти и оппозиции в Беларуси.

Юрий Воскресенский с бывшими координаторами штабов Бабарико и Цепкало презентовал «Круглый стол демократических сил» (подробности).

Из-под стражи 12 ноября выпустили еще одного члена Координационного совета.

Виталий Кривко был задержан силовиками 28 августа, провел в заключении более двух месяцев (подробности).