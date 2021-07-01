В Казахстане назвали сроки начала поставки нефти в Беларусь. Фото: «Транснефть»

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев рассказал, что Кахастан сможет начать поставки нефти в Беларусь после ратификации соглашения в парламенте, который начнет свою работу осенью 2021 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

Два дня назад Беларусь и Казахстан подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

- Нам будет необходимо ратифицировать данное соглашение и уже после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларуси. Там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы, - сказала министр.

Что касается первой поставки, то Ногаев отметил, что она состоится не раньше октября-ноября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Казахстан будет поставлять нефть в Беларусь.

Такое соглашение подписали главы правительств двух стран. (подробности)

Головченко прокомментировал влияние санкций США на поставки российской нефти в Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что нефтяные компании из России могут отказаться от поставок в нашу страну, опасаясь санкций (подробности).