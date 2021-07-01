Минфин назвал сумму внешнего госдолга Беларуси на 1 июня. Угадаете?

Названа сумма внутреннего и внешнего госдолга Беларуси на 1 июня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе Министерства финансов назвали суммы внешнего и внутреннего государственного долга Беларуси на 1 июня.

Так на начало прошлого месяца размер внешнего госдолга остался на уровне 18,1 миллиарда долларов. По сравнению с январем 2021-го года сумма уменьшилась на 0,5 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц) или на 2,5 процента.

Поясняется, что в мае Беларусью были получены займы на 11,1 миллиона долларов. Более половины суммы - 5,7 миллиона были получены от МБРР, еще 5,4 миллиона - займы в Экспортно-импортном банке Китая.

За пять месяцев текущего года (в январе-мае) всего было привлечено 194,1 миллиона долларов. Основные финансовые вливания - более 123 миллионов были предоставлены правительством России, еще 55,3 миллиона долларов поступили от МБРР, также 13,7 миллиона долларов - от Экспортно-импортного банка Китая, сумма в 1,9 миллиона долларов получена от ЕБРР и СИБ.

- На погашение внешнего госдолга Беларуси в мае направлено 62,6 миллиона долларов. Из них 37,5 миллиона долларов возвращено правительству России, еще 24,5 миллиона - банкам Китая, также 0,6 миллиона долларов - МБРР, - уточнили в ведомстве.

Таким образом, с начала года Беларусь уже отдала 700,5 миллиона долларов по долгам.

Объем внутреннего долга известен также на 1 июня, он составил 11,5 миллиарда рублей. С начала года он вырос почти на 17 процентов или на 1,7 миллиарда рублей.

В целом госдолг Беларуси на 1 июня составил 57,4 миллиарда белорусских рублей. С начала года он вырос на 0,4 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц).

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