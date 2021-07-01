Нацбанк с 9 июля меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля Фото: Инна КОРСАК

Национальный банк Беларуси постановлением №176 от 22 июня внес изменения в порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к трем иностранным валютам. В пресс-службе банка уточнили, что они носят технический характер.

Изменения вступят в силу уже с 9 июля. Они связаны с реализацией положений обновленного Банковского кодекса.

- Основные подходы к установлению и расчету официальных курсов остаются прежними. С 1 января 2022 года изменится дата вступления в силу официальных курсов белорусского рубля. В части ежедневно котируемых валют официальные курсы будут вступать в силу со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов, - рассказали в пресс-службе Нацбанка.

И добавили, что на данный момент курсы вступают в силу со следующего календарного дня.

- Что касается ежемесячно котируемых валют, то официальные курсы будут вступать в силу с первого рабочего числа месяца, а не с первого числа, как это происходит на данный момент, - уточнили в банке.

Также Нацбанк перестанет утверждать и публиковать перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют по причине того, что международные финансовые организации подобные списки сейчас не ведут.

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