МВД: В Беларуси еще четыре канала в Telegram признаны экстремистскими

МВД назвало еще 4 телеграм-канала, признанных экстремистскими. Фото: iguides.ru

Официальный телеграм-канал МВД сообщил о том, что в Беларуси еще 4 телеграм-канала были признаны экстремистскими. Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, решения были приняты в суде Железнодорожного района Витебска в среду, 30 июня.

Так суд признал экстремистскими следующие ресурсы в Телеграме: «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной Самообороны», «ОГСБ чат» и «ДНС чат».

- В сообществах публиковали призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокировке автотрасс и железнодорожных путей, - прокомментировали в пресс-службе.

Еще в МВД сообщили, что в материалах данных каналов были сообщения с угрозами применения насилия и повреждения имущества представителей госвласти, в том числе силовиков и судей.

- При этом пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам, - добавили в пресс-службе МВД.

В Беларуси распространение (репост) информации из источников, признанных экстремистскими, влечет административную ответственность и наказание в виде штрафа или ареста.

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