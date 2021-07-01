Александр Лукашенко назвал Китай гарантом безопасности, защищающим интересы притесняемых стран. Фото: vitvesti.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 30 июня, поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со столетием со дня образования партии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
- Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Коммунистическая партия смогла эффективно осуществить социалистические преобразования, что обусловило превращение КНР в сильную и процветающую державу, - написано в поздравлении.
Лукашенко назвал Китайскую Народную Республику гарантом безопасности и заявил, что страна уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь мирного развития и стратегии открытости.
- Благодаря мудрым и справедливым решениям Коммунистической партии Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, который защищает интересы притесняемых стран, - написано в поздравлении.
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