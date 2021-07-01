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Политика1 июля 2021 8:37

Александр Лукашенко назвал Китай гарантом безопасности, защищающим интересы притесняемых стран

Президент поздравил Си Цзиньпина со столетием со дня образования партии
Инна КОРСАК
Александр Лукашенко назвал Китай гарантом безопасности, защищающим интересы притесняемых стран. Фото: vitvesti.by

Александр Лукашенко назвал Китай гарантом безопасности, защищающим интересы притесняемых стран. Фото: vitvesti.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 30 июня, поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со столетием со дня образования партии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Коммунистическая партия смогла эффективно осуществить социалистические преобразования, что обусловило превращение КНР в сильную и процветающую державу, - написано в поздравлении.

Лукашенко назвал Китайскую Народную Республику гарантом безопасности и заявил, что страна уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь мирного развития и стратегии открытости.

- Благодаря мудрым и справедливым решениям Коммунистической партии Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, который защищает интересы притесняемых стран, - написано в поздравлении.

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