Александр Лукашенко назвал Китай гарантом безопасности, защищающим интересы притесняемых стран. Фото: vitvesti.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 30 июня, поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со столетием со дня образования партии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Коммунистическая партия смогла эффективно осуществить социалистические преобразования, что обусловило превращение КНР в сильную и процветающую державу, - написано в поздравлении.

Лукашенко назвал Китайскую Народную Республику гарантом безопасности и заявил, что страна уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь мирного развития и стратегии открытости.

- Благодаря мудрым и справедливым решениям Коммунистической партии Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, который защищает интересы притесняемых стран, - написано в поздравлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Китай открыл для нас дверь, и мы туда вошли».

Он добавил, что для Беларуси, помимо России, важным партнером является и Китай. (подробности)

Александр Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку.

Президент Беларуси участвует в Пекине в форуме инициативы «Пояса и пути». (подробности)

Лукашенко назвал, кто помогает Беларуси в «непростое время»: это Россия, Китай и другие страны.

По словам Лукашенко, ощутимую помощь республика получает от своих традиционных союзников. (подробности)